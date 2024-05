DKSH hat mit dem indischen Pigment-Hersteller Colourscapes einen Distributionsvertrag für Europa abgeschlossen. So wird DKSH für Colourscapes die Geschäftsentwicklung, das Marketing, den Verkauf, die Distribution, die Logistik und das Kundenmanagement in Österreich, Deutschland, Polen und der Schweiz übernehmen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Angaben zu finanziellen Details werden nicht gemacht.