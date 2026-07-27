DKSH hat mit Galaxy Surfactants eine exklusive Vertriebsvereinbarung für Spezialzutaten der Körper- und Haushaltspflege in 16 europäischen Ländern geschlossen. Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt Vertrieb, Marketing, Logistik und technischen Support für das Portfolio von Galaxy Surfactants.