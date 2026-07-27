Die Vereinbarung soll das Wachstum beider Partner in wichtigen europäischen Märkten stärken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Finanzielle Angaben zum Auftrag wurden keine gemacht.
awp-robot/to
(AWP)
DKSH hat mit Galaxy Surfactants eine exklusive Vertriebsvereinbarung für Spezialzutaten der Körper- und Haushaltspflege in 16 europäischen Ländern geschlossen. Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt Vertrieb, Marketing, Logistik und technischen Support für das Portfolio von Galaxy Surfactants.
Die Vereinbarung soll das Wachstum beider Partner in wichtigen europäischen Märkten stärken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Finanzielle Angaben zum Auftrag wurden keine gemacht.
awp-robot/to
(AWP)