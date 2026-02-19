Wie DKSH am Donnerstag mitteilt, wird das Unternehmen Dienstleistungen wie Vertrieb, Marketing, Distribution und sowie Logistik und Kundenbetreuung übernehmen. Finanzielle Details der Vereinbarung werden nicht genannt.
ra/ls
(AWP)
DKSH ist eine Vertriebsvereinbarung mit Osteopore Limited eingegangen, einem Anbieter von 3D-gedruckten Implantaten. Der Marktdienstleister wird für das australische Medizintechnikunternehmen den landesweiten Vertrieb seiner Dentalprodukte in Malaysia unterstützen.
Wie DKSH am Donnerstag mitteilt, wird das Unternehmen Dienstleistungen wie Vertrieb, Marketing, Distribution und sowie Logistik und Kundenbetreuung übernehmen. Finanzielle Details der Vereinbarung werden nicht genannt.
ra/ls
(AWP)
|Name
|Aktuell
|+/-%
CHFSWX
|64.20
18.02.26
|-0.62%
–