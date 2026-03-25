Diese sollen landesweit im Handel und in Convenience-Stores eingeführt werden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Finanzielle Angaben zum Auftrag wurden keine gemacht.
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(AWP)
DKSH hat eine Vertriebspartnerschaft mit dem Saucenhersteller Ruby Synergy in Myanmar vereinbart. Damit übernimmt der Marktexpansions-Dienstleister Vertrieb, Distribution und Logistik für die Produkte Ruby Sweet Chili Sauce, Ruby Garlic Chili Sauce und Ruby Lemon Lime Juice.
Diese sollen landesweit im Handel und in Convenience-Stores eingeführt werden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Finanzielle Angaben zum Auftrag wurden keine gemacht.
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