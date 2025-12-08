Im Rahmen der Vereinbarung übernehme DKSH künftig Dienstleistungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Marketing, Vertrieb sowie Distribution für Synthomer, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Partnerschaft baue auf der bisherigen Zusammenarbeit in den nordischen und baltischen Ländern in Europa sowie in Thailand, Vietnam und Kambodscha auf.
Synthomer liefert Rohstoffe für Anwendungen in Beschichtungen, Bauwesen und Klebstoffen. Die Technologien des Unternehmens zielten insbesondere auf nachhaltige, leistungsstarke Formulierungen, die den sich wandelnden Anforderungen der Beschichtungsindustrie gerecht würden, hiess es weiter.
sc/ra
(AWP)