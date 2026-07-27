Meliane erzielte 2025 einen Nettoumsatz von rund 15 Millionen Franken. Finanzielle Bedingungen wurden nicht genannt.
Der Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet und steht unter üblichen Vollzugsbedingungen.
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(AWP)
DKSH übernimmt von Bayer die Rechte an der oralen Verhütungsmarke Meliane in 30 Märkten in Europa, Nordafrika, Asien und dem Nahen Osten. Damit baut der Marktexpansionsdienstleister sein Eigenmarkengeschäft im Gesundheitsbereich und seine Präsenz in der Frauengesundheit aus, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Meliane erzielte 2025 einen Nettoumsatz von rund 15 Millionen Franken. Finanzielle Bedingungen wurden nicht genannt.
Der Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet und steht unter üblichen Vollzugsbedingungen.
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