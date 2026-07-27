DKSH übernimmt von Bayer die Rechte an der oralen Verhütungsmarke Meliane in 30 Märkten in Europa, Nordafrika, Asien und dem Nahen Osten. Damit baut der Marktexpansionsdienstleister sein Eigenmarkengeschäft im Gesundheitsbereich und seine Präsenz in der Frauengesundheit aus, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.