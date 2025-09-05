Organik Kimya bietet den Angaben zufolge Rohstoffe für Anwendungen in Bau- und Holzbeschichtungen, Dispergiermitteln, Verdickern und Spezialbeschichtungen an. Das familiengeführte Unternehmen hat seinen Sitz in Istanbul.
DKSH übernimmt ab sofort Geschäftsentwicklung, Marketing, Vertrieb und Distribution der Hochleistungs-Polymeremulsionen von Organik Kimya in Deutschland. Das türkische Unternehmen will seine Position im deutschen Markt stärken, teilte der Vertriebsdienstleister am Freitag mit.
Organik Kimya bietet den Angaben zufolge Rohstoffe für Anwendungen in Bau- und Holzbeschichtungen, Dispergiermitteln, Verdickern und Spezialbeschichtungen an. Das familiengeführte Unternehmen hat seinen Sitz in Istanbul.
