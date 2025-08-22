Ziel sei es, die Reichweite von Point Grey in dem Land auszuweiten, hiess es in dem Communiqué. Die Partnerschaft markiere für DKSH den Einstieg in das wachsende hochpreisige Segment für Baby- und Körperpflege in Vietnam.
ra/jb
(AWP)
Der Marktdienstleister DKSH wird für die japanische Point Grey dessen gesamtes Portfolio an Baby- und Körperpflegeprodukten in Vietnam vertreiben. Finanzielle Angabe zu dem Deal machte DKSH am Freitag nicht.
