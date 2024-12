Der auf Asien spezialisierte Marktexpansionsdienstleister DKSH ist eine Vertriebsvereinbarung mit Grace Specialty Chemicals Products and Solutions in China eingegangen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird DKSH die Geschäftsentwicklung, das Marketing, den Verkauf, die Logistik und den Vertrieb für das Grace-Produktportfolio auf Kieselsäurebasis in China übernehmen, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.