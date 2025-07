Die Technologie-Einheit habe sich schliesslich «robust» geschlagen in einem von kurzfristiger Unsicherheit und verzögerten Investitionsentscheidungen geprägten Umfeld. Zudem hat DKSH in diesem Segment im ersten Halbjahr drei Übernahmen getätigt und sieht «weitere Chancen» zur Marktkonsolidierung in Asien und darüber hinaus. Das Management erwartet für Technology ein stärkeres zweites Semester.