DKSH hat eine Vertriebspartnerschaft mit dem Pharmaunternehmen Eli Lilly für Hongkong und Macau abgeschlossen. Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt dabei den Verkauf, die Vermarktung und den Vertrieb von Lillys Pharmaprodukten in diesen Märkten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.