Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung übernimmt DKSH für Alland & Robert die Geschäftsentwicklung, das Marketing, den Vertrieb, die Logistik und den technischen Support, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Ziel ist es, den Zugang zu den Acacia-Gum-Lösungen von Alland & Robert zu verbessern.
Das Akaziengummi von Alland & Robert ist ein natürliches, pflanzliches und lösliches Präbiotikum, das aus afrikanischen Akazienbäumen gewonnen wird. Es wird unter anderem in Süsswaren und Getränken eingesetzt und dient als Emulgator, Stabilisator, Texturgeber, Verkapselungshilfe und Ballaststoffanreicherung.
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(AWP)