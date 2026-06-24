Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung übernimmt DKSH für Alland & Robert die Geschäftsentwicklung, das Marketing, den Vertrieb, die Logistik und den technischen Support, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Ziel ist es, den Zugang zu den Acacia-Gum-Lösungen von Alland & Robert zu verbessern.