Der Marktexpansionsdienstleister DKSH hat in Malaysia eine Vertriebspartnerschaft mit dem Getränkehersteller Eastroc Beverage geschlossen. Das Schweizer Handelsunternehmen wurde zum autorisierten Partner für den Vertrieb der Eastroc-Getränke in Westmalaysia ernannt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.