Der Senat will an diesem Freitag ab 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) erneut zusammentreten. Wann es dort zu einer Abstimmung über den Haushalt kommt, ist aber noch unklar. Mindestens ein republikanischer Senator kündigte Widerstand an, wie eine demokratische Quelle im Senat dem Sender CBS News sagte. Hinzu kommt: Selbst wenn es der Haushalt vor Mitternacht durch den Senat schafft, fehlt noch eine Zustimmung durch das Repräsentantenhaus. Die gab es zwar eigentlich schon, doch wegen der Änderungen an dem ursprünglichen Paket wird sie erneut notwendig.