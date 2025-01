Bemägelt wird in verschiedenen Kommentaren der anhaltend grosse Rückstand gegenüber dem Mitbewerber Redcare. So sei die Kundenbasis bei DocMorris im vierten Quartal zwar um 100'000 auf 10,3 Millionen per Ende Jahr angestiegen, schreibt der Warburg-Analyst. Redcare weise für den selben Zeitraum aber ein Plus von 600'000 aus und liege mit 12,5 Millionen Kunden per Ende 2024 klar vorne.