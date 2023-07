Am Markt wird dies wohl so gedeutet, dass auch bei DocMorris die Umsätze wieder angezogen haben. Die Thurgauer Versandapotheke ist wie Redcare Pharmacy vor allem vom E-Rezept in Deutschland abhängig. Die deutschlandweite Umsetzung des elektronischen Ärzterezepts soll die Umsätze der beiden Konkurrenten in den kommenden Jahren in neue Höhen katapultieren. Zuletzt gab es diesbezüglich positive Nachrichten. Seit dem 1. Juli gibt es für deutsche Patientinnen und Patienten nämlich die Möglichkeit, das E-Rezept per Krankenkassen in Apotheken einzulösen. Und bis Ende Juli sollen laut dem deutschen Gesundheitsministerium 80 Prozent der Apotheken diesen neuen Weg per Karte anbieten.