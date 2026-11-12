Die Aktie gewinnt gegen 9.40 Uhr 2,0 Prozent auf 19,12 Franken in einem leicht positiven Gesamtmarkt. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Bereits nach den Quartalszahlen Mitte Oktober hatten die Titel deutlich zugelegt. Am Dienstag sorgte zudem eine Hochstufung durch die ZKB für einen Kurssprung von 6,5 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdreifacht.