Die angekündigten Kapitalmassnahmen stossen dabei in Analystenkreisen auf Skepsis. So dürften diese zu einer «erheblichen Verwässerung» führen, wie der Berenberg-Analyst in Studie vom Mittwoch schreibt. Sein Kursziel passt der Experte auf 17 von zuvor 24 Franken an. Das Rating wird bei «Neutral» belassen.