Die Aktie der Online-Apotheke DocMorris steht am Dienstag nach H1-Zahlen im frühen Handel klar unter Druck. Analysten bemängeln vor allem die schwache Dynamik im Quartalsvergleich, die anhaltende Flaute im OTC-Geschäft sowie die nur moderaten Fortschritte bei der E-Rezept-Neukundengewinnung.