In Analystenkreisen wurde das Minus von 49 Millionen Franken beim bereinigten EBITDA in der Grössenordnung erwartet. So rechnet der zuständige UBS-Analyst nur mit geringfügigen Anpassungen der Konsenserwartungen. Eher negativ wertet er die signalisierte Kapitalerhöhung von rund 200 Millionen Franken.