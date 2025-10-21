Sie können in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien des Unternehmens umgewandelt werden. Laut Mitteilung vom Dienstag ist eine Rückzahlung zum Nennwert am 24. August 2028 vorgesehen.
Die Emission dient der Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs einer ausstehenden Wandelanleihe über 87,6 Millionen Franken mit Fälligkeit im September 2026. Der Rückkaufpreis soll 1035 Franken pro Anleihe betragen. Das entspricht 103,5 Prozent des Nennwerts, zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Der jährliche Coupon des neuen Wandlers soll zwischen 2,50 und 3,00 Prozent liegen. Der anfängliche Wandlungspreis wird den Angaben zufolge voraussichtlich 20 bis 25 Prozent über dem Referenzpreis der Aktie festgelegt. Das Rückkaufangebot («Tender Offer») beginnt voraussichtlich am 6. November 2025 und endet am 12. November 2025 um 16:00 Uhr.
jl/ra
(AWP)