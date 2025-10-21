Der jährliche Coupon des neuen Wandlers soll zwischen 2,50 und 3,00 Prozent liegen. Der anfängliche Wandlungspreis wird den Angaben zufolge voraussichtlich 20 bis 25 Prozent über dem Referenzpreis der Aktie festgelegt. Das Rückkaufangebot («Tender Offer») beginnt voraussichtlich am 6. November 2025 und endet am 12. November 2025 um 16:00 Uhr.