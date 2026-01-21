Hess verteidigt die angepasste EBITDA-Guidance und betont, dass sie den Markterwartungen entspreche. Gleichzeitig hält das Management an den Zielen fest, im Laufe des Jahres 2026 die Gewinnschwelle auf bereinigter EBITDA-Stufe zu erreichen und ab 2027 einen positiven Free Cashflow zu erzielen.