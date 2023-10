Bei der Versandapotheke DocMorris übernimmt Reiner Kern die Leitung der Kommunikation und Public Affairs. In der neu geschaffenen Position werde er die interne, externe und politische Kommunikation verantworten, teilt DocMorris am Dienstag mit. Kern werde direkt an CEO Walter Hess berichten.

31.10.2023 11:24