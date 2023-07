Versandapotheken sei es also nicht möglich, die durch den Versand entstehenden Mehrkosten durch Preisnachlässe auf rezeptpflichtigen Medikamente zu kompensieren, so der DocMorris-Sprecher. Dabei sei ein solches Verbot (Bonusverbot) in der EU gar nicht zulässig. Man habe dieses in Deutschland einfach in einen Gesetzesbereich verortet, wo die EU keinen Zugang habe.