Scharfe Kritik an bisheriger Führung

CEPD begründet den Vorstoss mit wiederholten Verfehlungen bei der Strategieumsetzung und bei Prognosen unter der aktuellen Führung. Der Verwaltungsrat habe es nicht geschafft, das Unternehmen auf einen nachhaltigen Erfolgskurs zu führen. Als Folge sei der Aktienkurs in den vergangenen fünf Jahren um rund 98 Prozent eingebrochen.