Nach der Generalversammlung von DocMorris bedauert Aktionär Sterling, dass kein Kompromiss möglich gewesen sei, der CEPD/Pelion als grösstem Aktionär des Unternehmens mit einem Anteil von 15 Prozent eine angemessene Vertretung im Verwaltungsrat ermöglicht hätte. Dies teilte Aktionär Sterling, der 3,2 Prozent der Anteile hält, am Dienstagabend in einem Communiqué mit.