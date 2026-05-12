An der GV hatte DocMorris den Machtkampf mit dem Grossaktionär CEPD klar für sich entschieden. Die Aktionäre bestätigten sämtliche vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten. Auch Verwaltungsratspräsident Walter Oberhänsli wurde im Amt bestätigt. Unterstützung hatte der Verwaltungsrat im Vorfeld unter anderem vom Aktionär Sterling und vom Stimmrechtsberater ISS erhalten.
«Wie von Sterling befürwortet, führt dieses Ergebnis zu einer massvollen Erneuerung des Verwaltungsrates, einschliesslich der Ernennung von drei neuen Mitgliedern, während gleichzeitig die Kontinuität auf der Ebene des Verwaltungsratspräsidenten gewährleistet bleibt», schrieb Sterling in einer Stellungnahme.
«Sterling ist der Ansicht, dass dieser ausgewogene Ansatz die Stabilität bietet, die DocMorris benötigt, um in die nächste Entwicklungsphase einzutreten. Sterling betrachtet dieses Ergebnis als einen bedeutenden ersten Schritt hin zu umfassenderen Veränderungen in der Unternehmensführung.»
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(AWP)