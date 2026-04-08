Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist dank des boomenden Geschäfts mit E-Rezepten mit einem Wachstumssprung ins Jahr gestartet. Der Konzernumsatz legte im ersten Quartal nach ersten Berechnungen um 18,3 Prozent auf 848 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Getragen wurde das Wachstum vom Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland und der Schweiz sowie einem wieder anziehenden Geschäft mit rezeptfreien Produkten (Non-Rx) in Deutschland.
Die Zahl der aktiven Kunden kletterte auf 14,2 Millionen von 13,1 Millionen. Besonders kräftig legte der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu, um 35 Prozent auf 315 Millionen Euro. Allein in Deutschland betrug das Plus 55 Prozent. Der Umsatz mit rezeptfreien Mitteln kletterte konzernweit um gut zehn Prozent auf 533 Millionen Euro. Das Geschäft in diesem Bereich hatte sich in Deutschland von einem schwächeren Vorquartal erholt. Die endgültigen und geprüften Zahlen will Redcare am 6. Mai vorlegen.