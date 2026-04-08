Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist dank des boomenden Geschäfts mit E-Rezepten ‌mit ⁠einem Wachstumssprung ins Jahr gestartet. Der Konzernumsatz legte ⁠im ersten Quartal nach ersten Berechnungen um 18,3 Prozent ‌auf 848 Millionen Euro ‌zu, wie das ​Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Getragen wurde das Wachstum vom Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland und der Schweiz sowie einem wieder anziehenden ‌Geschäft mit rezeptfreien Produkten (Non-Rx) in Deutschland.

Die Zahl der aktiven Kunden kletterte auf 14,2 Millionen von ​13,1 Millionen. Besonders kräftig legte ​der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ​zu, um 35 Prozent auf 315 Millionen Euro. ‌Allein in Deutschland betrug das Plus 55 Prozent. Der Umsatz mit rezeptfreien Mitteln kletterte konzernweit ​um ​gut zehn Prozent ⁠auf 533 Millionen Euro. ​Das Geschäft in diesem ⁠Bereich hatte sich in Deutschland von ‌einem schwächeren Vorquartal erholt. Die endgültigen und geprüften Zahlen will Redcare am ‌6. Mai vorlegen.