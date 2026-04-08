Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist dank des boomenden Geschäfts mit E-Rezepten ‌mit ⁠einem Wachstumssprung ins Jahr gestartet. Der Konzernumsatz legte ⁠im ersten Quartal nach ersten Berechnungen um 18,3 Prozent ‌auf 848 Millionen Euro ‌zu, wie das ​Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Getragen wurde das Wachstum vom Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland und der Schweiz sowie einem wieder anziehenden ‌Geschäft mit rezeptfreien Produkten (Non-Rx) in Deutschland.