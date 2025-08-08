Die Gematik erklärte auf Anfrage, es gebe nur selten Einschränkungen, die die Gesamtinfrastruktur beim E-Rezept betreffen. «Dennoch gibt es Komponenten und Dienste, die für die Nutzung des E-Rezepts benötigt werden und die in letzter Zeit von Beeinträchtigungen betroffen waren», räumte die Gesellschaft ein. Die Gematik arbeite kontinuierlich daran, die Verlässlichkeit und Stabilität des Systems - insbesondere des E-Rezepts - weiter zu verbessern.