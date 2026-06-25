Das DocMorris-Management möchte im laufenden Jahr beim bereinigten EBITDA die Gewinnschwelle überschreiten, für das Gesamtjahr stellt das Unternehmen aber weiterhin ein Minus von 10 bis 25 Millionen Franken in Aussicht. Das Ziel hatte das Management zuletzt Mitte April anlässlich der Umsatzzahlen zum ersten Quartal bestätigt und sich dabei «gut im Plan» gesehen. Der Free Cashflow soll dann im kommenden Jahr 2027 positiv werden.