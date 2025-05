Pelion mit Sitz in Lodz gilt als das grösste Gesundheitsunternehmen Polens. Mit über 12'000 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen rund 18 Milliarden Zloty Umsatz (ca. 4 Mrd. Fr.). Es ist in den Bereichen Grosshandel mit medizinischen Produkten, Apothekenbetrieb vor Ort und online sowie Logistiklösungen für Spitäler tätig - neben Polen auch in Litauen und Schweden.