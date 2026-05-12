CEPD bleibt ohne eigenen VR-Sitz

Die eigentlichen Kampfabstimmungen drehten sich um die Besetzung des Verwaltungsrats. CEPD, die rund 15 Prozent der Aktien hält, hatte im Vorfeld eine weitgehende Neubesetzung des Gremiums und die Ablösung von VR-Präsident Oberhänsli gefordert. Der Verwaltungsrat hatte wiederum vor einer «kalten Übernahme durch die Hintertür» gewarnt.