Schliessung von Standort in Halle

Gleichzeitig kündigte DocMorris die Schliessung der Vor-Ort-Apotheke «Zur Rose» in Halle per Ende Jahr an. Deren Kunden sollen künftig aus dem Logistikzentrum in Heerlen (Niederlande) beliefert werden, während die Marke «Zur Rose» eingestellt werde. In der Schweiz wurde das Geschäft unter diesem Namen bekanntlich an die Migros verkauft.