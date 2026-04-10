Dolce&Gabbana wurde 1985 in Mailand gegründet. Zweiter Namensgeber neben dem gebürtigen Mailänder Gabbana ist der Sizilianer Domenico Dolce (67). Der internationale Durchbruch gelang den beiden einige Jahre später durch die Zusammenarbeit mit US-Popsängerin Madonna, für die sie zahlreiche Kostüme entwarfen. Die beiden waren früher auch privat ein Paar. Heute zählt der Konzern bei einem Jahresumsatz von etwa 1,9 Milliarden Euro mehr als 5.400 Beschäftigte.