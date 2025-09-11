Die Europäische Zentralbank hat ihre Zinsen erneut nicht angetastet. Laut Ökonomen sprechen zudem die Äusserungen von Lagarde gegen eine baldige Leitzinssenkung. «Mit dem Hinweis auf nun ausgeglichenere Wachstumsrisiken und ein Ende des Disinflationsprozesses in der Eurozone hat Lagarde heute ganz klar signalisiert, dass die Europäische Zentralbank mit dem derzeitigen Zinsniveau sehr zufrieden ist und bis auf Weiteres keinen Handlungsbedarf sieht», kommentierte Eckhard Schulte, Chef von MainSky Asset Management. «Der Markt hat die Nachricht verstanden und jetzt weitgehend alle weiteren Zinssenkungen ausgepreist.»