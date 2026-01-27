Der Euro ist gleichzeitig gegenüber dem Dollar bis auf ein Niveau von 1,2081 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Mitte 2021. Ein Grund für den Rückgang der US-Währung ist die Wirtschaftspolitik Trumps, der unter anderem mit seiner Zollpolitik die Investoren verunsichert./zb/nas/tp