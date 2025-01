Der Euro hat bis am späten Nachmittag auf 1,0425 US-Dollar angezogen. Gegen Mittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,0316 Dollar gehandelt. Auch zum Franken hat der Greenback Terrain eingebüsst und kostet aktuell 0,9070 nach 0,9130 Franken noch am Morgen. Derweil hat der Euro auch zum Franken zugelegt und geht derzeit zu 0,9455 Franken nach 0,9409 im Frühgeschäft über den Tisch.