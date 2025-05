Der US-Dollar ist am Nachmittag deutlich auf 0,8276 Franken gefallen, nachdem er zuvor über der Marke von 83 Rappen notiert hatte. Der Euro hat bis am späten Nachmittag merklich angezogen und kostet aktuell 1,1286 US-Dollar. Gegen Mittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1252 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9341 mehr oder weniger auf der Stelle.