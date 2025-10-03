Am Nachmittag sorgten zudem enttäuschende Daten aus den USA für weiteren Druck auf den Dollar. Im September hatte sich dort die Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen deutlich eingetrübt. Der entsprechende Index des Instituts for Supply Management (ISM) fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,0 Punkte auf 50,0 Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Mai. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, aber nur auf 51,7 Punkte. Die ISM Daten werden von einem privaten Verein zusammengetragen und veröffentlicht.