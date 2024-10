Der Wochenauftakt verlief im Devisenhandel ohne grössere Impulse. Zudem standen auch im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger hätten orientieren können. Erst im weiteren Wochenverlauf werden Schwergewichte unter den Wirtschaftsdaten erwartet, die für mehr Bewegung beim Euro sorgen dürften, darunter Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA im dritten Quartal, zur Preisentwicklung in der Eurozone und der US-Arbeitsmarktbericht.