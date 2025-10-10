Über die vergangenen Tage hatten eine allgemeine Dollar-Stärke sowie die politischen Turbulenzen in Frankreich den Euro belastet. Zuletzt zeichnete sich in Frankreich aber ein Ausweg aus der politischen Krise ab. Noch vor dem Wochenende könnte Präsident Emmanuel Macron einen neuen Premierminister ernennen. Ansonsten wäre auch die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen möglich.