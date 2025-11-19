Zuletzt hätten sich am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed an der nächsten Sitzung im Dezember gezeigt, was den Dollar stütze, ist im Markt zu hören. Gemäss dem FedWatch Tool der CME Group stehen die Chancen auf eine Senkung aktuell fast bei 50:50. Vor einer Woche hatten noch zwei Drittel einen weiteren Zinsschritt erwartet.