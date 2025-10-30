Das EUR/USD-Paar wird am späten Nachmittag noch zu 1,1574 Dollar gehandelt (Tagestief 1,15465) nach 1,1618 gegen Mittag und 1,1628 am frühen Morgen. Auch der Franken büsst klar an Terrain ein zum Greenback: So ging das USD/CHF-Paar zuletzt bei 0,8015 um nach 0,7991 am Mittag bzw. 0,7984 am Morgen. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das am späten Nachmittag 0,9277 nach je 0,9284 am Mittag und am Morgen.