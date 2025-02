Zwar ist die Beschäftigungsentwicklung in den USA im Januar mit 143'000 neu geschaffenen Stellen ausserhalb der Landwirtschaft etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Allerdings wurden die Vormonatswerte deutlich nach oben revidiert. Zudem ist die Arbeitslosenquote auf 4,0 von 4,1 Prozent gesunken und die Stundenlöhne sind unerwartet gestiegen. Dies ist der zweite Rückgang in Folge und die niedrigste Quote seit Mai vergangenen Jahres. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet.