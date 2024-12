Das EUR/USD-Paar wurde am frühen Montagabend mit 1,0391 wieder knapp unter der Marke von 1,04 gehandelt, nachdem es am Morgen mit 1,0437 noch klar mehr waren. Das USD/CHF-Paar ging derweil zuletzt bei 0,8992 um nach 0,8937 am Morgen. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das per Saldo wenig veränderte Werte von 0,9342 nach 0,9329.