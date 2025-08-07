Zuletzt hatte der Euro Auftrieb durch schwache US-Konjunkturdaten erhalten, was sich nun jedoch abgeschwächt habe. Besonders der am vergangenen Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht enttäuschte deutlich. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe bestätigten das Bild eines sich abschwächenden Arbeitsmarktes in den USA. Die Zahl der Hilfsanträge legte stärker zu als erwartet. Die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed wurden so weiter gestützt, heisst es im Markt.