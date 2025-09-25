Das Euro/Franken-Paar tritt dagegen bei Kursen von 0,9342 mehr oder weniger auf der Stelle, wobei der Leitzinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom Vormittag keine grossen Wellen geworfen hat. Die SNB hat wie erwartet die Zinsen auf 0 Prozent gelassen. «Wir erwarten, dass die Nullzinspolitik gekommen ist, um zu bleiben», kommentierte ein Ökonom.