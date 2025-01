Kurstreiber sind am Freitag die Daten zur Preisentwicklung in grossen Volkswirtschaften der Eurozone. In Frankreich hat sich die Inflation überraschend nicht weiter verstärkt und blieb bei 1,8 Prozent. In Deutschland ist der Preisdruck sogar zurückgegangen: Die Inflationsrate fiel im Januar deutlich auf 2,3 von 2,6 Prozent. Der unterliegende Preisauftrieb habe sich aufgrund der schwachen Konjunktur wohl deutlich abgemildert, hiess es im Handel. Am Vortag hatte die EZB die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte gesenkt.