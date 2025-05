Mit diesem Bericht dürften sich die US-Geldhüter wohl mit einer nächsten Zinssenkung Zeit lassen, so die Commerzbank. Die Zahlen zum Arbeitsmarkt stützen auch die Einschätzung der Commerzbank-Experten, dass die Schrumpfung der US-Wirtschaft im ersten Quartal die Lage zur US-Wirtschaft zu schlecht darstellte. Der nächste Zinsentscheid in den USA steht am kommenden Mittwoch auf dem Programm.