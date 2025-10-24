In der Eurozone hat sich derweil die Unternehmensstimmung im Oktober überraschend weiter aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex erreichte den höchsten Wert seit Mai 2024. In Deutschland und in der Eurozone hat sich vor allem die Stimmung im Dienstleistungssektor verbessert. Die Aufwärtstendenz mache Hoffnung, dass sich die Euroraum-Wirtschaft in den kommenden Monaten beleben werde, so ein Kommentator.