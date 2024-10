Aktuell kostet der Greenback 0,8579 Franken. Vor den Zahlen notierte er noch bei rund 86 Rappen. Der Euro hat dagegen sowohl zum Franken als auch zum Dollar an Wert eingebüsst. Aktuell wird das Währungspaar EUR/CHF zu 0,9369 gehandelt nach 0,9401 am Mittag und 0,9409 am Mittwochnachmittag. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet derweil 1,0923 Dollar. Vor 24 Stunden notierte sie deutlich höher bei 1,0954 Dollar.